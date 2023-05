Neuf boîtes aux lettres et 9 consignes ont été installées à «Un toit pour la nuit», l’abri de jour de Seraing

C’est l’échevine de Seraing et présidente de l’asbl « Un toit pour la nuit » qui l’annonce : « Nouveauté au sein de notre abri de jour : neuf boîtes aux lettres et 9 consignes ont été installées. L’objectif est de faciliter les démarches sociales des bénéficiaires et de faciliter leur réinsertion », déclare Laura Crapanzano.

Fabriqués à Seraing

Le projet a pu voir le jour grâce au finalement accordé par Christie Morreale, ministre wallonne de l’Action sociale. Et c’est l’ASBL « Le Coudmain », un centre d’insertion socio-professionnelle spécialisée dans la construction générale, qui a fabriqué les modules.