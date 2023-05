Un nid de frelons asiatiques détruits près de la Préalle à Herstal

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Depuis plusieurs années, le frelon asiatique, véritable espèce invasive, se répand dans nos contrées. Il peut représenter un danger, notamment pour les abeilles et autres insectes pollinisateurs. Raison pour laquelle il est essentiel d’intervenir si sa présence est constatée.

Tel a d’ailleurs été le cas ce vendredi, rue Pré des Communes à Herstal, non loin de la Préalle. Michel Malaise, guêpier-désinsectiseur spécialisé depuis une vingtaine d’années, basé à Oupeye, est intervenu sur place. « J’ai été appelé car des gens me signalaient la présence d’un nid chez eux. Ils me parlaient de frelons mais sans connaître l’espèce… Dès que je suis arrivé sur place, j’ai vu le nid sous une sorte de pergola, à une hauteur de sol d’environ 3 mètres, de la taille d’une petite orange », explique-t-il.