Disney confirme la mauvaise nouvelle aux fans du parc: «Nous nous préparons pour son dernier voyage»

Un an plus tard, Disney World vient en effet d’annoncer que l’établissement, pourtant salué par les fans mais critiqué pour le prix excessif de ses chambres, allait définitivement fermer ses porters. Il faut dire qu’une chambre pour deux coûtait 4.809 dollars (soit plus de 4.400 euros), une chambre pour trois adultes et un enfant 5.999 dollars (plus de 5.500 euros) et l’expérience premium… 20.000 dollars (près de 18.500 euros !).

Le Galactic Starcruiser n’aura donc jamais trouvé son public, malgré des réductions constantes sur les prix appliqués dans cet hôtel. Les adieux étaient donc inévitables. « Star Wars : Galactic Starcruiser est l’un de nos projets les plus créatifs à ce jour et a été salué par nos invités et reconnu pour avoir établi une nouvelle barre en matière d’innovation et de divertissement immersif. Cette expérience de boutique haut de gamme nous a donné l’opportunité d’essayer de nouvelles choses sur une plus petite échelle de 100 chambres, et alors que nous nous préparons pour son dernier voyage, nous utiliserons ce que nous avons appris pour créer de futures expériences qui peuvent atteindre plus de nos clients et les supporters », indique Dinsey World dans un communiqué.