Après 45 ans d’histoire, Rudi et Magda vont vendre leurs dernières frites: «Nous devons nous arrêter du jour au lendemain, il n’y a plus de place pour une friterie sur la place»

« Frituur Rapide » est devenu, par la force des choses, une institution à Zaventem. Il y a 45 ans, Rudi et Magda servaient leurs premières frites sur la Kerkplein. Aujourd’hui âgés de 64 et 65 ans, mari et femme se préparent à servir leurs dernières le 30 juin prochain. « Notre histoire se termine brusquement », explique le couple dans les colonnes du Laaste Nieuws.

Pourtant, de leur propre aveu, ils n’ont jamais connu le moindre problème derrière le comptoir de cette friterie. « À l’exception d’un cambriolage il y a deux semaines », précise tout de même Rudi. Alors pourquoi fermé de manière si brutale ? Selon le couple, cela est dû aux futurs projets de la commune. « L’endroit va être entièrement rénové et, selon le bourgmestre, il n’y a plus de place pour une friterie sur la place rénovée », avance Rudi.