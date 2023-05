Hockey: la Gantoise prend une option sur le titre face aux Waterloo Ducks(vidéo)

L’affiche était alléchante pour ces finales messieurs 2023 avec deux équipes au sommet de leur forme et surtout affamés pour renouer, enfin, avec les lauriers nationaux. D’autant plus que ni les Flandriens, ni les Brabançons, ne pouvaient revendiquer la casquette de favori au moment d’entamer les hostilités. Une première manche très ouverte qui promettait du spectacle. Et ce sont les Gantois qui prenaient l’initiative dans la rencontre avec l’ouverture du score d’Etienne Tynevez dès la 12e minute. L’attaquant français était en toute grande forme et il offrait le deuxième but à Charles Masson (28e). Le jeu proposé par le Waterloo Ducks était moins inspiré qu’à l’habitude et le penalty était lui moins efficace qu’espéré durant ces 35 premières minutes avec des statistiques peu habituelles de 0/4 à la pause.

Le Watducks était donc dans les cordes. Il devait essayer de recoller au score au plus vite mais Tomas Santiago veillait dans sa cage et repoussait le danger. Le gardien argentin et ses défenseurs étaient intraitables pour empêcher Victor Charlet, le spécialiste brabançon du penalty (37 buts inscrits de la sorte depuis le début de saison) de trouver l’ouverture sur l’exercice (0/9 sur l’ensemble de la partie). Et comme souvent quand une équipe met la pression sur le but adverse, elle se fait surprendre en contre-attaque. Un adage que confirmait Roman Duvekot qui inscrivait le numéro 3 gantois à la 47e minute. Le schéma était identique dans le 4e quart-temps avec une possession de balle en grande partie brabançonne mais les plus belles possibilités toujours pour Gand, qui espérait ainsi, annihiler, au plus vite, les derniers espoirs de son adversaire. Mais il était écrit que Waterloo ne marquerait pas lors de cette manche aller.