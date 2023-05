Tous les Belges doivent le savoir: tout le pays concerné par cette phase de vigilance «jusqu’au 30 septembre»!

En 2003, l’Europe connaît un été caniculaire. Les épisodes de chaleur et les pics d’ozone qui y sont liés sont exceptionnels, causant la mort de 45.000 personnes au quatre de coins du continent. Depuis, de nombreux pays ont mis en place de mesures pour faire face à ce type de situation. C’est le cas de la Belgique qui dispose d’un plan « Forte chaleur et pics d’ozone ».

de videos

Depuis le 15 mai dernier, et jusqu’au 30 septembre prochain, le pays est d’ailleurs passé en phase de vigilance du plan fédéral. Concrètement, cela signifie que les températures maximales prévues par l’Institut royal météorologique (IRM) ainsi que les concentrations d’ozone observées et attendues par la Cellule interrégionale de l’Environnement (CELINE) font l’objet d’une surveillance particulière. En cas de situation critique, la phase d’avertissement sera alors déclenchée. « À partir du moment où la phase d’avertissement du Plan est déclenchée, les autorités régionales, hôpitaux, maisons de repos, etc. prennent des mesures particulières de prévention et de protection. Des messages sont notamment diffusés dans les médias afin d’attirer l’attention du public sur le besoin de s’hydrater, de ne pas s’exposer inutilement au soleil etc. », explique l’IRM.