Les commerces du quartier européen lancent l’action Ballon rouge, des cadeaux à la clé!

Soucieux de faire valoir qu’il y a aussi des commerces, et de qualité, dans le quartier qui accueille les institutions européennes et soucieux aussi de mieux se faire apprécier d’un large public, les commerçants du quartier européen, avoisinant le carrefour Jean Monnet et réunis au sein de l’ACCJM (Association des commerçants du carrefour Jean Monnet), vous proposent leur action Ballon rouge.

Concrètement, elle se déroulera tous les deuxièmes mardis du mois (dès le 13 juin) dans chaque commerce/établissement. Ce jour-là, tous les commerces seront décoré de ballons rouges sur leur devanture.