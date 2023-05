Des ateliers ludiques chaque mois à Wavre pour comprendre comment fonctionne le climat

Dans le cadre de la mise en œuvre de son Plan d’Actions en faveur de l’Énergie Durable et du Climat (PAEDC), la Ville de Wavre s’est associée à La Fresque du Climat afin d’organiser des ateliers de La Fresque du Climat sur le territoire wavrien. Ces ateliers, planifiés chaque mois à partir du 30 mai et jusqu’en décembre, permettent de travailler sur le sixième enjeu du PAEDC, à savoir « Communiquer et sensibiliser autour du PAEDC ». La Fresque du Climat est un outil de sensibilisation accessible et relativement rapide. Chaque animation dure environ 3 heures et est assurée par deux citoyens animateurs de la Fresque. Les ateliers accueillent jusqu’à 21 personnes et sont destinés aux adultes à partir de 18 ans.

Qu’est-ce que La Fresque du Climat ?

La Fresque du Climat est à la fois le nom de l’association et celui de l’animation proposée. C’est un atelier ludique, participatif et créatif sur le changement climatique, basé sur l’intelligence collective. Ce n’est ni un cours, ni une conférence ; c’est une animation encadrée basée sur un jeu de « cartes ». La Fresque du Climat a été créée pour permettre à chacun de comprendre comment « fonctionne » le climat, tout en allant à l’essentiel. Répartis en petits groupes de 5 à 7 personnes, les participants reçoivent des cartes représentant les principaux leviers qui influencent le climat. Ces informations sont extraites du dernier rapport du GIEC, le Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Évolution du Climat. Autour d’une table, les participants découvrent le contenu des cartes. C’est quoi exactement, les gaz à effet de serre ? Où va le CO2 qui s’échappe lors de la combustion de l’essence ou du mazout ? Pourquoi une forêt conserve-t-elle plus d’énergie qu’une plaine enneigée ? Pourquoi la hausse d’un seul degré de température peut-il avoir autant d’importance ? La fonte des glaciers fait-elle vraiment monter le niveau des mers ?