«Double Vice»: ce thriller néerlandais, aux accents belges, cartonne sur Netflix

Comme l’a prouvé « Aka », puis « The Mother », Netflix continue d’enchaîner les succès avec ses films originaux, et si l’action est bien servie sur la plateforme, c’est aussi le cas pour le thriller. Une nouvelle trouvaille du genre, très plébiscité par les abonnés, est en train de cartonner, se hissant à la deuxième place du classement films de Netflix, deux jours à peine après sa sortie. Il s’agit de « Double Vice », un thriller psychologique réalisé par le Néerlandais, André van Duren, qui avait dirigé Matthias Schoenaerts dans « The Gang », avant que la carrière du comédien n’explose dans « Bullhead ».

« Double Vice » raconte l’histoire Bodil et Isabel, qui préparent avec enthousiasme un nouveau séjour sur la côte belge. Les deux meilleures amies profitent de ces escapades pour sortir de leur train-train quotidien, mais aussi pour s’éclipser le temps d’aventures extraconjugales. Mais le stratagème vole en éclats lorsque l’une d’elles disparaît, déclenchant l’arrivée de leurs époux, et une enquête de police. Vous l’aurez peut-être remarqué en visionnant la bande-annonce, l’intrigue principale du film se déroule à Ostende. Joliment mise en scène, la ville a ensuite accueilli le film, présenté en avant-première internationale durant le Festival du film d’Ostende, en février dernier.