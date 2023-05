Acte lâche et honteux en Belgique: une voiture ralentit, un passager baisse la vitre et pousse Liam (14 ans), «inhumain de faire une telle chose» (photo)

C’est une maman en colère et dans l’incompréhension totale qui doit aujourd’hui raconter l’histoire de son fils. Jeudi soir, aux alentours de minuit, Liam (14 ans) a été victime d’un acte lâche alors qu’il roulait à vélo. « Il se rendait à la maison de son ami pour y passer la nuit. Mais dans la Ettelgemsestraat, une voiture a ralenti à sa hauteur », raconte Joyce à nos confrères du Nieuwsblad.

La suite est tout simplement honteuse. La vitre se baisse, un passager se penche et pousse de manière violente l’adolescent. « Liam est tombé et la voiture est repartie en trombe. » La chute est lourde pour le jeune garçon qui est marqué physiquement de contusions et d’écorchures aux visages. Matériellement, le vélo est, lui aussi, endommagé. « Ses amis n’ont pas vu ce qu’il s’est passé car ils étaient devant lui. Ils ont tout de suite fait demi-tour pour lui venir en aide avant de me prévenir. »