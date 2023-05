Les clients du café s’attendaient à tout… sauf à ça: «On a entendu un grand boum»

Mais que s’est-il vraiment passé vers 14 heures ? Comme le rapporte La Voix du Nord, c’est une voiture voulant éviter un autre véhicule, qui sortait de stationnement, qui a fait plusieurs tonneaux avant de percuter et briser la vitrine du Baraka.

« On a entendu un grand boum. » Tous les clients du café Le Baraka et les riverains qui ont assisté à la scène sont unanimes. Personne ne s’attendait à voir ce spectaculaire accident se produire boulevard de la République à Vendin-le-Vieil, dans le nord de la France.

Heureusement, les deux fillettes de 8 et 10 ans qui étaient dans la voiture retournée n’ont été que légèrement blessées. Deux autres personnes, un piéton de 43 ans et une femme originaire de Lens, ont été touchées par des débris de verre mais rien de grave. Le conducteur du véhicule accidenté, âgé de 58 ans, a quant à lui dû être désincarcéré pendant près d’une heure avant d’être transporté, conscient, au CH de Lens sous escorte du SMUR. Ses blessures sont également légères selon le service départemental d’incendie et de secours.