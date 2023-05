Ronny Deila dément avoir un accord avec le Club de Bruges: «Je ne sais rien des choses écrites à mon sujet» (vidéo)

Alors que le Standard s’est incliné 3-0 à Westerlo, Ronny Deila a tenu à mettre les choses au clair concernant un autre point : son avenir. Cette semaine, un accord avec le Club de Bruges était évoqué par la presse flamande pour l’entraîneur Norvégien… qui nie en bloc.

« Je n’ai pas d’accord avec le Club de Bruges et il n’y a eu aucun contact entre les clubs », a déclaré Deila à l’issue de la rencontre en conférence de presse. « J’ai un contrat avec le Standard et je suis heureux ici. Je ne sais rien des choses écrites à mon sujet. Cela cause des problèmes au sein du club. Cela affecte tout le monde et demande beaucoup d’énergie. »