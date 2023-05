Le romancier britannique Martin Amis est mort à 73 ans: «C’était l’un des auteurs les plus acclamés et commentés ces 50 dernières années»

« C’était l’un des auteurs les plus acclamés et commentés ces 50 dernières années », a affirmé l’institution du prestigieux prix littéraire britannique.

Sa femme, l’écrivaine Isabel Fonseca a indiqué au New York Times et au Guardian que l’auteur de « Money, Money » (1984) et « London Fields » (1989) était mort des suites d’un cancer de l’oesophage.