Jean-Michel Zecca à la tête de «Cache Cash», la nouvelle émission de RTL tvi: «Mes enfants ont adoré!»

Jean-Michel, vous semblez avoir retrouvé votre âme d’enfant grâce à ce jeu. Vous avez entièrement raison ! Il s’agit d’une vraie émission familiale. Je l’ai visionnée avec mes enfants, et ils ont adoré. On doit ce concept génial à deux jeunes créateurs flamands. Le format a déjà été testé chez nos voisins néerlandophones, et le succès a été au rendez-vous. Il faut croire que les concepts les plus simples sont souvent les meilleurs. On joue vraiment de bon cœur, comme disait ma grand-mère. Le jeu peut parfois paraître violent car les candidats cassent des objets et mettent leur maison sens dessus dessous, mais c’est un vrai programme feel-good.

Les familles se creusent les méninges et élaborent même des stratégies.

Oui. On a tourné quatre épisodes, et chaque famille a mis en place un dispositif de fouille. Le plus souvent, chacun commence par sa chambre, puis tout le monde s’attaque aux pièces communes. En tant que parent, on passe parfois notre vie à gueuler sur les enfants pour qu’ils rangent leur chambre. Cette fois, pendant 30 minutes, ils ont le droit de foutre un bordel pas possible dans leur espace de vie. On a tous rêvé de faire ça. Ce jeu a même permis de renforcer les liens des familles.

Trois experts en cachette ont été sollicités. De qui s’agit-il ? Ils ont été sélectionnés sur base de leurs compétences. On pourra compter sur Soledad, inspectrice de police dans la zone Bruxelles-Midi depuis 6 ans et spécialiste en perquisition, Michel Grenier, bricoleur-décorateur capable de reproduire les objets les plus loufoques, mais aussi Javier, ouvrier dans le domaine de la construction, déjà connu des téléspectateurs pour avoir participé à « Koh-Lanta ». Je me suis tellement amusé avec ces trois-là. On est devenu une équipe très soudée. Ils ont pris autant de plaisir que moi à participer à ce jeu. Quelle cachette vous a le plus impressionné ? J’ai adoré le dispositif mis en place avec des billets qui tombaient directement dans une broyeuse à chaque fois qu’un rayon laser était touché. C’est quand même machiavélique. Avez-vous le droit d’aiguiller les familles ? Absolument pas. Je ne suis ni là pour les aiguiller, ni pour les induire en erreur. Je vais parfois les charrier avec bienveillance pour tenter de leur faire perdre du temps, mais je me prends d’immenses vents. (Rires) Les billets sont-ils véritables ? Non car la législation l’interdit. Il est inscrit « Movie Money » sur chaque billet. C’est de la monnaie de cinéma. Les billets sont vraiment très bien reproduits. En juin, des nouveaux épisodes de « Septante et un » seront mis en boîte. À quoi s’attendre ? Ces épisodes seront marqués par le retour du public, une nouvelle règle et un nouveau décor. Ça m’a tellement manqué d’avoir des gens en face de moi. La version digitale de l’émission nous a tout de même permis de rester à l’antenne pendant la crise sanitaire. C’était un miracle. La production et la chaîne ont réagi très rapidement. Cette version numérique, par écran interposé, a tellement modernisé le décor qu’on ne pouvait pas revenir en présentiel avec l’ancien. Je suis vraiment fier de ce nouveau plateau. Il s’agit du décor le plus ambitieux de « Septante et un » depuis sa création. Les téléspectateurs pourront le découvrir à la rentrée. Le jeu fêtera bientôt ses 20 ans. Vous éprouvez toujours le même plaisir à l’animer ? Oui car l’émission n’a jamais cessé d’évoluer. J’ai connu des studios différents, des plateaux différents, mais aussi la crise sanitaire. C’est fou de dire ça, mais elle nous a permis d’entrer dans une nouvelle ère. Pour moi, cette émission est comme un phénix. Elle renaît de ses cendres en permanence. Après 20 ans, même si le concept du jeu reste identique, j’ai toujours l’impression de débuter un nouveau programme. C’est très motivant, rassurant et excitant. Et vous n’avez même pas pris une ride ! Merci de le rappeler, mais j’ai quand même pris quelques cheveux gris ! (Rires) Pouvons-nous espérer un retour de « Où sont les fans ? » sur Bel RTL à la rentrée ?