Europe Playoffs: La Gantoise décroche son ticket européen après son partage face au Cercle de Bruges

La Gantoise n’avait besoin que d’un point pour s’assurer un ticket européen, et elle l’a fait. Ce samedi, les hommes d’Hein Vanhaezebrouck ont arraché le partage 2-2 face au Cercle de Bruges et profitent parfaitement du faux pas du Standard pour remporter les Europes Playoffs. Les Buffalos comptent 38 points. Ils devancent désormais Westerlo, le Cercle et le Standard de 8 points.

Une double occasion Hjulsager et Castro-Montes, écartée par Majecki (7e) donnait le ton côté Gantois qui ne confirma pas. C’est au contraire, les visiteurs qui prirent le jeu à leur compte. Denkey ouvrait d’ailleurs la marque (0-1, 18e). Les Brugeois eurent encore plusieurs occasions de creuser l’écart avant la pause.