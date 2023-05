Il y a 100 ans, la Sabena prenait son envol

En réalité, la compagnie nationale, créée par l’État belge, pourrait avoir quatre ans de plus, si on l’associait à son ancêtre, le Sneta (Syndicat national pour l’Étude des Transports Aériens), fondé en 1919, au lendemain de la première guerre mondiale, « afin d’étudier les possibilités de développer le transport aérien en Belgique ».

Quelques dates

En 1923, ce dernier clôture sa mission d’étude et quelques mois plus tard, en mai, la première ligne officielle voit le jour. Limitée au courrier et au fret, elle relie Bruxelles à Lympne, au Royaume-Uni.