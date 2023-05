Terrible drame à Liège: une petite fille d’un an est décédée à la crèche de Valensart, au Sart Tilman

Une petite fille d’un an a perdu la vie dans des circonstances dramatiques, a appris La Meuse. « Nous sommes informés », confirme Catherine Collignon, Premier substitut du procureur du roi de Liège. « Une enquête est en cours. L’enfant est née le 30 avril 2022 et l’accident aurait été causé par le cordon d’un store. »

L’imposant bâtiment de la rue de la Charette à Liège, à quelques pas du CHU du Sart Tilman, est en deuil. Et pour cause, c’est un véritable drame qui s’est joué ce vendredi en début d’après-midi au sein de la crèche de Valensart, dépendante du CHU.

Le personnel soutenu

« Un enfant a bel et bien été pris en charge par un Smur », a confirmé Antoine Gruselin, en charge de la communication pour la Citadelle et le CHU. « Il a été emmené à la Citadelle où l’attendaient des spécialistes mais il est malheureusement décédé dans la soirée. On ignore encore les circonstances de cet accident et une enquête est en cours. »