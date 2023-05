Drame de Chênée: Erwin dit ne pas se souvenir pas d’avoir tué sa grand-mère

Dans des circonstances qui restent encore à déterminer, l’homme a tué sa grand-mère à coups de couteau. Erwin, déjà bien connu de la justice, était sorti récemment de prison et était sous bracelet électronique « pour faits de menaces et armes », précisait Catherine Collignon, Premier substitut du procureur du roi. La magistrate nous confirme, ce samedi matin, que le trentenaire a été présenté à un juge d’instruction. « Il a été placé sous mandat d’arrêt. Il dit qu’il ne se souvient de rien mais cela ne peut être que lui. » Erwin Laisse comparaîtra dans les 5 jours devant la chambre du conseil de Liège en vue de statuer sur son mandat d’arrêt. Sur les réseaux sociaux, les messages de tristesse et de soutien à la famille de Jenny ne cessent d’affluer…