Record d’apiculteurs en Belgique: la barre des 10.000 professionnels et amateurs a été franchie

« En 2022, le varroa, un parasite, est resté la cause la plus fréquente de mortalité des abeilles », indique l’agence. « Par ailleurs, quatre foyers de loque européenne et deux foyers de loque américaine ont également été identifiés en 2022. Lorsque ces maladies sont détectées, la colonie d’abeilles est détruite afin d’éviter toute propagation à d’autres ruches », poursuit-elle.