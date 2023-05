MR, PS, Ecolo-Groen, PTB...: les politiques ont défilé en nombre à la Brussels Pride

Raisons de s’inquiéter

« Pourtant, il y a de nombreuses raisons de s’inquiéter. Cette année, selon l’association ILGA Europe (European Region of the International Lesbian and Gay Association, NDLR.), fut l’année où il y a eu le plus de violence en Europe contre la communauté LGBTQIA+. Dans notre pays également, certains politiciens discriminent et caricaturent cette communauté. Nous devons veiller à ce que la voix des LGBTQIA+ puisse continuer à être entendue. Chacun devrait pouvoir vivre sa vie comme il l’entend, sans être exposé à la violence. Cette question relève des droits de l’homme. Nous ne devons pas nous laisser diviser et nous ne le ferons pas. L’amour triomphe. Toujours. »