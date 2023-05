Champions Playoffs: un dimanche de rêve avec de jolis chocs au programme

La phrase suivante lâchée par le coach de Genk Wouter Vrancken en conférence de presse convient aux quatre formations du Top 4: «En ce moment, il y a trop de bla-bla. Le foot, c’est de l’action et pas des mots. Il est temps d’agir.» Si le Club de Bruges n’a plus droit au chapitre dans la course au titre, il se doit de terminer la saison en beauté, non seulement pour rassurer des supporters de moins en moins patients, mais surtout afin de préparer au mieux la venue plus que probable de Ronny Deila en fin d’exercice. Un mentor censé rendre de la verve et de la rage de vaincre dans un noyau repu par les succès des saisons précédentes.

Fédérer, une mission menée à merveille par Mark Van Bommel depuis qu’il a pris les commandes du vestiaire de l’Antwerp. Chaque match s’apparente à une bataille musclée que les Anversois finissent souvent par remporter, de quoi en faire le candidat principal au titre.

«Pourquoi parler en ces termes alors que nous n’avons qu’un point d’avance ? Chaque chose en son temps.» Le mentor hollandais la joue relax mais il sait que ses couleurs ne se trouvent plus qu’à une encolure d’un trophée qui les boude depuis 66 ans. «Nous savons ce qu’il nous reste à faire.» Un 9/9, compliqué mais pas impossible. Car le prochain déplacement aura lieu au Jan Breydel, terre du triple champion en titre peu enclin à céder sa couronne à son plus gros rival actuel en termes d’animosité et de puissance financière. Même si Rik de Mil et ses joueurs refusent de le dire ouvertement, il est clair que leur préférence pour la passation de pouvoir se situe plutôt du côté de l’Union ou de Genk.

Des Limbourgeois sur le point de tout perdre, après avoir fait cavalier seul pendant de longs mois en tête du classement. Dans leur antre, ils voudront laver l’affront subi la semaine dernière à l’Union. «Nous avons pris une fessée mais la beauté du foot permet de vite se relever, chose que nous devrons absolument réaliser pour ne pas voir l’écart avec le haut du classement devenir trop conséquent», reprend Vrancken. «Ces playoffs constituent de vraies montagnes russes, à nous de bien aborder les chocs.» Sans ceinture de sécurité, parce que la meilleure défense reste l’attaque. Une approche qui sied à merveille à l’Union, l’équipe que personne n’attend vraiment mais dont tout le monde vante les mérites. Une formation dont les cadors se trouvent de plus en plus sur les calepins des recruteurs, au même titre que leur entraîneur. C’est pourtant sans la moindre pression qu’ils entament la dernière ligne droite. «Quand tu vois la différence minime qui existe entre les trois candidats au titre, tu te dis que chacun a des arguments à avancer pour revendiquer la victoire finale. C’est donc en regardant d’abord dans notre assiette que nous parviendrons à trouver les ressources nécessaires pour poursuivre sur notre lancée.» Ne pas tenir compte des autres, c’est finalement le second point commun entre toutes les formations engagées dans des Champions Playoffs intenses d’un point de vue émotionnel. Unionistes et Anversois ont la chance d’avoir leur sort entre leurs mains, tout le contraire de Genk, coincé entre l’obligation de tout gagner et croiser les doigts pour que les autres se plantent, et du Club de Bruges, bloqué à une quatrième place indigne de son rang actuel.