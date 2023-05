Europe Playoffs: le Standard n’a aucune excuse à faire valoir

Les buts : 4e De Cuyper (1-0), 30e Dorgeles (2-0), 81e Dorgeles (3-0). Westerlo : Gillekens, Jordanov (82e Reynolds), Neustaedter, Perdichizzi, De Cuyper, Van Eenoo, Madsen, Van Den Keybus (89e Yow), Chadli (73e Dierckx), Matsuo (89e Gümüskaya), Dorgeles (82e Fixelles). Standard : Bodart, Noubi, Dussenne (70e Ngoy), Hautekiet, Melegoni (74e Laursen), Cimirot, Alzate, Dönnum, Davida (57e Balikwisha), Emond (57e Canak), Ohio (74e Perica). Cartes jaunes : Melegoni, Perdichizzi, Matsuo. Arbitre : M.Put.

Sans Zinckernagel et Fossey, touchés au mollet, Bokadi, en délicatesse avec ses ischios, Balikwisha, ménagé mais présent sur le banc, et Laifis, rentré à Chypre pour régler des problèmes d’ordre privé, et avec un onze de base du coup fortement rajeuni par les présences de Noubi, Hautekiet et Davida, le Standard a sombré samedi à Westerlo. Si, dans la quête du dernier billet européen à délivrer, la mission des joueurs liégeois était devenue compliquée après la défaite subie face à La Gantoise et impossible après le partage concédé dans le temps additionnel contre Westerlo, la saison 2022-2023 s’est définitivement refermée à l’ombre du t’Kuipje où le Standard aura vécu, comme lors du rendez-vous de la phase classique du championnat (4-2), en tout début de saison, un match très compliqué.

En cause, d’abord, un manque flagrant d’efficacité, avec trois tentatives d’Ohio dans la première demi-heure et une reprise de la tête d’Emond juste après, pour aucun résultat à l’arrivée. Mais aussi de grossières erreurs défensives, impardonnables à ce niveau. De Dussenne d’abord, roulé dans la farine par Matsuo sur le but d’ouverture de De Cuyper, son 9e de la saison, du duo Dönnum – Davida ensuite, incapable, au départ d’un coup de coin botté par… Melegoni, d’empêcher le même Matsuo d’amorcer un contre conclu beaucoup trop facilement par Dorgeles, et de Canak enfin, surpris à dix minutes du coup de sifflet final par la vivacité du même Dorgeles, alors que la formation principautaire, d’une naïveté incroyable, venait à nouveau de bénéficier d’un coup de coin.

Avec un bilan de 2 points sur 12 depuis le début de ces Europe Playoffs et un 5e match consécutif sans succès, le Standard est en train de gâcher la belle impression laissée depuis le début de la saison. Car hier, l’équipe liégeoise, qui n’a jamais paru concernée par l’événement et a frôlé le ridicule avant le repos, a manqué de tout : d’envie, d’agressivité, d’intensité et de talent, dans le chef de joueurs qui tous ont évolué en dessous de leur niveau. À l’exception de Bodart, vigilant sur plusieurs envois campinois pour éviter que l’addition soit plus salée encore et, dans une moindre mesure, d’Ohio.

Avant la rencontre, Ronny Deila avait certifié que l’annonce de son départ probable vers Bruges n’avait en rien perturbé la préparation de ce déplacement à Westerlo. Sans réussir à convaincre son auditoire, ni des supporters liégeois hostiles à Bruges, mais aussi à son égard lorsqu’il vint, avec ses joueurs, à leur rencontre. Ce qui l’incita à assurer, après coup, sa défense. « Je démens les informations parues dans la presse et je n’ai pas d’accord avec Bruges », assura-t-il, terriblement marqué. « J’ai un contrat au Standard et j’ai tout pour y être heureux. Tout cela est irritant et usant… »