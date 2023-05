Sortez les barbecues: le temps sera plus chaud ce dimanche, profitez-en car ça ne va pas durer, voici les prévisions météo complètes…

La nuit prochaine, les averses et les nuages convectifs se dissiperont progressivement. En cours de nuit, brumes, brouillards et nuages bas se formeront dans de nombreuses régions. Les minima varieront entre 11 et 14 degrés. Le vent faiblira et basculera entre le nord et le nord-ouest. En bord de mer, il restera modéré.

Lundi

Demain, la grisaille matinale sera assez répandue et parfois tenace. Après sa dissipation, la partie est du pays devra composer avec un temps instable, hésitant entre éclaircies et nuages cumuliformes pouvant évoluer jusqu’à l’averse. Un orage n’est pas exclu, bien que ce risque soit plus marqué au-delà des frontières de l’est et du sud-est. Sur la moitié ouest du pays, le ciel restera assez longtemps très nuageux, mais le risque de précipitations sera nettement plus faible. En cours d’après-midi, le littoral profitera finalement de belles éclaircies en provenance du large. Les maxima se situeront aux alentours de 14 degrés de mer et varieront entre 18 et 23 degrés dans l’intérieur du pays. Le vent sera faible à modéré de nord à nord-ouest.