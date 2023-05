Elena Rybakina titrée à Rome après l’abandon d’Anhelina Kalinina en finale (vidéo)

La Kazakhe Elena Rybakina (N.6 mondiale) a remporté samedi le tournoi WTA 1000 de Rome après abandon au début du deuxième set de l’Ukrainienne Anhelina Kalinina en finale.

Rybakina avait remporté le premier set 6-4 et menait 1 jeu à 0 dans le second quand l’Ukrainienne, surprenante finaliste sur la terre battue romaine, s’est assise sur sa chaise et a appelé un médecin.