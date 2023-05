Championnat de Belgique des rallyes: le Heusytois Charles Munster 4e au Sezoensrally, le Reidois Renaud Herman file vers le titre

Dans cette 3e épreuve de la Cup, Potty et Herman ont devancé de 14 secondes le Néerlandais Jos Verstappen (Skoda Fabia RS Rally2), ancien pilote de F1 et le père du double champion du monde de Formule 1 Max Verstappen. Niels Reynvoet (Citroën C3 Rally2) a pris la troisième place à 18.3 secondes. Le duo Potty-Herman signe une cinquième victoire en six courses cette saison en BRC.

Le Sezoensrally a débuté par un duel passionnant entre Maxime Potty et Vincent Verschueren (Skoda Fabia R5). Potty a remporté la première spéciale et a immédiatement pris la tête. Verschueren s’est montré trop rapide pour tout le monde dans la deuxième spéciale. Le jeu du chat et de la souris s’est poursuivi jusqu’à la cinquième spéciale. Verschueren est alors sorti de la route et la Skoda du vainqueur en 2018 a terminé sa course contre un arbre.