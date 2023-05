Un ministre israélien d’extrême droite s’est rendu sur l’esplanade des Mosquées

Le mouvement islamiste Hamas, au pouvoir dans la bande de Gaza, avait dénoncé la précédente visite en janvier de M. Ben Gvir sur le site, troisième lieu saint de l’Islam et site le plus sacré du judaïsme.

Ce dernier, chef du parti d’extrême droite Force juive, a été inculpé plus de 50 fois dans sa jeunesse pour incitation à la violence ou pour des discours de haine, et condamné en 2007 pour soutien à un groupe terroriste et incitation au racisme.