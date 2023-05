«On fait tout pour le convaincre»: le CEO du Standard évoque l’avenir de Ronny Deila sur le banc liégeois

Après la défaite du Standard contre Westerlo ce samedi soir, Pierre Locht, CEO du club liégeois, a évoqué l’avenir de Ronny Deila. Ce dernier est cité comme nouvel entraîneur du FC Bruges, la saison prochaine. de videos Interrogé par nos confrères de la RTBF, le CEO du Standard est content du travail fourni par l’entraîneur norvégien : « Je pense avant tout que les choses avec Ronny Deila sont claires. Il a un contrat avec le Standard où tous les cas prévus sont notés. On est au courant et lui aussi. Après, il sait aussi qu’on veut continuer avec lui. On est content de son travail. »

Et d’ajouter à propos d’un possible intérêt extérieur : « S’il est courtisé, c’est qu’il fait d’ailleurs du bon boulot. Et nous, on fait tout pour le convaincre de rester, mais on va voir. Ce que je peux dire, c’est qu’aucun club n’a pris contact avec le Standard concernant Ronny Deila. »

Pierre Locht embraie ensuite sur le projet à long terme du club liégeois : « On a un projet sur du long terme avec lui. Et dire qu’on sera champion l’année prochaine, c’est se mentir. Il connaît le projet. Mais le projet va également au-delà de Deila. Il y a une nouvelle dynamique créée avec un projet de club. Je ne serai donc pas dire le pourcentage de chance qu’il soit là la saison prochaine. On travaille déjà dessus et on avance bien. »