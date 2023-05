Des finales d’un tout bon niveau à Libramont

Chez les Dames, la finale opposait le Forza Messancy à l’Inter Chevy Libramont. Là aussi la finale fut assez serrée et ce sont les filles du Forza Messancy qui s’imposent sur le score de 5-4. Les Messancéennes réalisent ainsi le doublé Coupe-Championnat.

Chez les vétérans, l’Areler Arlon s’impose 2-3 au terme des prolongations face au Samba Seven Niederkorn. Toufik Ifkar, l’Arlonais, a signé un triplé et a offert le goal de la victoire en prolongation.

Finalement, dans la finale des équipes réserves, le Boca Juniors Libramont C conserve son titre en s’imposant face au LBA Halanzy B sur le score de 2-6.

A noter que ces finales ont eu lieu à Libramont et que tout s’est déroulé parfaitement. Et ce, dans une magnifique ambiance qui plus est! Place au repos désormais.