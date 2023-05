Cinq ans requis contre un Verviétois sans doute mort au combat

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le 3 juillet 2017, le Moniteur belge publiait les noms de 158 personnes à ajouter à la liste relative aux mesures restrictives dans le cadre de la lutte contre le financement du terrorisme, sur base des évaluations de l’Organe de coordination pour l'analyse de la menace, l’OCAM. On y retrouve un certain Adams Kagermanov, né le 27 décembre 1978, un Tchétchène naturalisé belge, qui était domicilié à Verviers. Son dossier a été examiné ce vendredi par le tribunal correctionnel de Liège. Il sera jugé par défaut car il n’a plus montré de signe de vie depuis son dernier séjour en Syrie.