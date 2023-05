«Je vais porter plainte!»: le directeur du Festival de Cannes filmé lors d’une altercation avec un policier (vidéo)

Selon Éric Morillot, le policier ferait ici référence au début de leur interaction, qui n’apparaît pas sur la vidéo. « Vous rouliez à bicyclette sur le trottoir. Un policier vous a demandé deux fois de vous arrêter. Quand il vous rattrape devant le Carlton, vous l’accusez de vous avoir agressé. » indique-t-il à l’intention de Thierry Frémaux, dans le tweet qui accompagne la vidéo. L’incident continue sur le même ton, alors que des agents de sécurité présents au Carlton, tentent de séparer et d’apaiser les deux hommes. « Vous m’avez frappé ! (…) C’est filmé, ça va aller très loin » s’écrie notamment le délégué général avant d’être interrompu par ce qui semble être Éric Morillot lui-même. « Si je peux me permettre monsieur, vous étiez en tort » lui dit le journaliste.

L’incident remonte à la nuit du jeudi 18 mai au vendredi 19 mai, aux alentours de 2 heures du matin, mais la vidéo n’a été publiée que ce samedi 20 mai, dans l’après-midi, par Éric Morillot, ex-journalitse chez Sud Radio et CNews. On y découvre Thierry Frémaux , en pleine altercation avec un policier, après ce qui semble avoir été une interpellation ratée, devant l’entrée de l’hôtel Carlton de Cannes. Remonté contre l’agent municipal, le délégué général du Festival de Cannes hausse la voix et le point du doigt, avant de se faire sèchement pousser par lui. L’homme de 62 ans demande alors au policier de lui donner son nom, ce à quoi ce dernier répond : « Ce monsieur vous demande de vous arrêter, vous vous arrêtez monsieur, c’est tout ! »

La séquence s’interrompt sans véritable conclusion, mais selon les communicants du Festival, tout s’est bien terminé. « La vidéo tronquée de l’épisode circulant sur les réseaux sociaux n’en est absolument pas le reflet exact. Dans les minutes qui ont suivi, une explication franche et cordiale a eu lieu, mettant ainsi fin à l’échange. Le chapitre est clos. » assurent-ils, dans une déclaration à nos confrères de France 3 Côte d’Azur. La ville de Cannes tente également de calmer la situation, affirmant qu’il s’agit d’un « non-sujet », « un coup de pression comme il en arrive dix fois par jour à Cannes pendant le Festival ». Et de confirmer la raison de l’interpellation, et la conclusion de l’incident : « Thierry Frémaux arrive très vite sur son vélo électrique, le policier municipal, qui a très bien fait son travail, essaie de l’arrêter et lui court derrière… C’est tout, ils se sont serré la main ensuite. »