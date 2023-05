Le gardien adverse s’emmêle les pinceaux, Christian Benteke ne se loupe pas et montre la voie à DC United (vidéo)

Christian Benteke a lancé Washington sur la voie du succès en inscrivant le premier but de DC United, qui a battu les Los Angeles Galaxy 3-0. L’attaquant de 32 ans a fait trembler les filets californiens à la 71e minute. Il a ensuite délivré l’assist sur le but du 2-0 signé Cristian Dajome (73e) et a quitté la pelouse à la 89e minute. Mateusz Klich avait entretemps fixé le score à 3-0 (80e).

Au classement de la Conférence Est, DC United est 6e avec 19 unités.