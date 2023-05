Peter Pan s’installe au château de Belœil pour l’été, grâce à Luc Petit

Lire aussi Maquistory, le petit musée de la résistance à Saint-Marcoult (Silly), fête ses 10 ans

Cette année encore, le créateur des Nocturnales, du Petit Chaperon Rouge et de Pinocchio, a réuni dans les jardins et autour des étangs du somptueux parc de Beloeil, toute une joyeuse troupe : comédiens aux costumes bigarrés, funambules défiant la pesanteur, saltimbanques de tout poil, danseurs aériens et jongleurs de feu… Leurs pirouettes burlesques, acrobaties vertigineuses, notes de musique et étonnants effets pyrotechniques les plus incroyables émerveilleront petits et grands et illumineront le ciel d’étoiles filantes !