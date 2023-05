À Nivelles, la braderie de l’Ascension s’est déroulée sous le soleil et dans la bonne humeur (photos)

C.L.

Ce succès, on le doit certainement en grande partie au temps, plus qu’ensoleillé. « On vient surtout profiter d’une journée en famille et du soleil qui se décide enfin à sortir », explique Lucie, en promenade avec ses deux enfants et son mari.

Les cafés sur la place ont également été pris d’assaut : l’occasion de se détendre, tout en se désaltérant.

« La braderie de Nivelles, c’est toujours une bonne idée pour passer un moment entre potes. En plus, il fait beau donc aucune excuse pour rater l’événement », glisse Thomas, qui profite d’une bière en terrasse.

En plus du soleil qui avait répondu présent, durant toute la journée, des spectacles étaient notamment proposés. De quoi mettre de la bonne humeur dans le centre-ville.

« C’est un peu la galère pour se garer mais l’ambiance vaut le coup. Je n’étais jamais venue avant et c’est vraiment sympa », déclare Noémie, qui découvre pour la première fois la braderie.