Déjà deux Olympia, un Zénith, le plus grand festival d’Afrique avant de partir au Brésil pour le musicien verviétois

Olivier Massamba. Ce nom ne vous dit probablement rien. Et pourtant, c’est sans doute l’un des musiciens verviétois qui a le plus le vent en poupe en ce moment. Le trentenaire accompagne les rappeurs Youssoupha et Naza. Des concerts qui lui ont permis de faire deux Olympia, un Zénith, de visiter l’Afrique et bientôt d’aller au Brésil.