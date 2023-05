Wout van Aert change de stratégie pour le Tour de France 2023: «Je roulerai d’une manière différente»

Alors que le Tour d’Italie bat son plein, Wout van Aert se concentre sur le Tour de France 2023 qui débutera dès 1e juillet. Après avoir remporté trois étapes et le maillot en vert en prime sur l’édition 2022, le coureur belge de la Jumbo-Visma a fixé d’autres objectifs pour la grande boucle de cette année.

Dans un entretien accordé à Wielerrevue, Wout van Aert explique qu’il va changer de stratégie : « Je roulerai d’une manière différente sur le Tour. L’année dernière, je n’étais plus humain une semaine après. Si vous terminez le Tour normalement, vous pouvez encore vous améliorer. Mais l’année dernière ce n’était pas possible. C’est pourquoi je vais mettre l’accent sur les victoires d’étape et pas sur le maillot vert cet été. L’état d’esprit sera très différent. »