Manifestation nationale contre le dumping social ce lundi: de fortes perturbations attendues dans les transports en commun dans toutes les régions du pays

Le réseau de la Stib sera fortement perturbé ce jour-là, prévient la société bruxelloise, qui invite ses voyageurs à « prendre toutes les précautions nécessaires et à s’organiser en conséquence dans la mesure du possible ». En raison de la participation à la manifestation d’une partie du personnel de la Stib, tant la circulation des métros que des trams et des bus sera affectée. De plus, certaines lignes de surface seront dérangées par le passage du cortège.

Le contact center de la Stib (070/23.20.00) sera ouvert dès 6h00 lundi et les pages Facebook et Twitter, ainsi que l’application et le site internet, informeront les voyageurs en temps réel.