«Fille ou garçon, pour moi c’est le même»: Angèle révèle être pansexuelle (vidéo)

Le 16 mai dernier, on découvrait la participation d’Angèle au documentaire « Homos en France », diffusé sur France 2. Elle y était revenue sur son « coming out volé » par Cyril Hanouna, qui avait évoqué sa relation amoureuse avec une femme, en direct dans « Touche pas à mon poste ». « Certaines personnes de ma famille l’apprennent comme ça, des amis aussi, et ma grand-mère, toute sa vie on lui a dit que c’est compliqué… » confiait-elle notamment. Plus en paix avec sa sexualité aujourd’hui et surtout plus ouverte à en parler, la chanteuse n’a pas hésité à répondre aux questions des journalistes amateurs des « Rencontres du Papotin » à ce sujet.

Dans l’émission de ce samedi 20 mai, un jeune homme a confié à l’interprète de « Balance ton quoi » qu’il avait entendu dire qu’elle était bi, avant de lui demander si elle avait quelqu’un dans sa vie en ce moment. « J’ai appris à garder ça secret » a-t-elle répondu, concernant sa situation amoureuse actuelle. Mais elle a tout de même confirmé être bi, précisant : « Je dirai même que je suis pansexuelle. » Elle a ensuite tenté d’expliquer la subtile nuance entre bisexualité et pansexualité. « Je dirais que je suis pansexuelle. Je peux tomber amoureuse d’un garçon, d’une fille, d’une personne non-binaire ou transgenre. C’est pas un choix. (…) C’est juste quelqu’un. Le sentiment amoureux, avoir des papillons dans le ventre, fille ou garçon, pour moi c’est le même » a-t-elle confié.