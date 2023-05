Une journée d’hommage à Erin, Antonio, Quentin et d’autres enfants partis trop tôt à Hornu: «Nous retrouvons nos petits anges, ils sont ici avec nous»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Des pensées qui allaient toutes dans le même sens : vers des petits anges partis beaucoup trop tôt. En novembre 2015, Antonio Di Michel était âgé de 14 ans lorsqu’il a quitté ce monde pratiquement sous les yeux de ses parents qui l’avaient pourtant conduit en urgence à l’hôpital où on leur a dit qu’ils pouvaient rentrer chez eux. Un procès est toujours en cours en appel.

En juillet 2020, Erin Pletinckx est décédée suite à une chute de cheval, elle n’avait que 12 ans.

Les parents avec Saïd (deuxième homme à gauche), l’organisateur de cette journée chargée en émotion. - M.C.

À peine deux mois plus tard, c’est le jeune Quentin Zawadzki qui s’en est allé suite à une rupture d’anévrisme dans la cour de récréation de son école. Trois couples et plusieurs familles sont donc en deuil de ces petits bonhommes et cette petite jeune fille qui avaient pourtant encore toute la vie devant eux et qui apportaient tant de bonheur à leurs parents. Ceux-ci étaient tous présents pour ce premier hommage rendu à leurs enfants.