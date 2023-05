Humour et participation citoyenne au service de la sécurité routière à Profondeville: «On n’est pas à Bois-de-Vitesse»

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Une campagne de sécurité routière d’un genre nouveau est lancée à Profondeville. Elle s’intitule « Pense à nous, roule tout doux ». Les citoyens vont découvrir, via le bulletin communal, les propositions de slogans visant à inciter les automobilistes à la prudence sur les routes de la commune : « On n’est pas à Bois-de-Vitesse », « Dans mon quartier, Lesve le pied », « A Rivière, la prudence coule de source »… La campagne mise résolument sur l’humour décliné par village ou quartier pour faire passer le message via des affiches hautes en couleur.