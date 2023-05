Joindre le 112 met plus de temps que prévu: plus de 13 secondes d’attente en moyenne!

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Normalement, 95 % des appels passés au 112 doivent être pris en charge dans les 5 secondes. Mais la réalité est tout autre. Ce pourcentage varie de 68,6 dans le Limbourg à 41,7 % dans le Hainaut. Dans la première province, le temps moyen de décrochage est de 13,3 secondes, contre 16,1 dans la seconde. Liège fait encore moins bien avec une moyenne de 17,6 secondes. La moyenne belge ? 13,45 secondes.

Parmi les causes de ce délai bien plus long que prévu, on retrouve notamment le manque de personnel.