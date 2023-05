Champions Playoffs: l’ancien unioniste Casper Nielsen inscrit un doublé contre l’Antwerp et offre la victoire au FC Bruges (2-0)

Bruges a progressivement pris l’initiative et sur une passe en profondeur de Hans Vanaken, Mats Rits s’est retrouvé face à Jean Butez, qui a écarté le danger du pied (12e). Le Club ne parvenant pas à faire la différence, l’Antwerp s’est montré plus actif et Vincent Janssen a envoyé une frappe à bout portant au-dessus de la cage de Simon Mignolet (27e). Bruges ne donnait pas l’impression de pouvoir faire mieux et l’Antwerp n’avait pas envie de prendre le moindre risque.