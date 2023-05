«The Voice»: le retour de Mika fait l’unanimité auprès des internautes

TF1 présentait les Super Cross Battles de la saison 12 de « The Voice » ce samedi 20 mai, lors d’une soirée enflammée, grâce notamment à la présence de Mika. L’ex-coach était de retour dans son fauteuil rouge le temps d’une soirée, afin de jouer un rôle décisif au niveau des votes. En plus du public, les talents d’Amel Bent, Vianney, Zazie et Bigflo et Oli devaient, en effet, parvenir à convaincre le chanteur, dont le choix après chaque battle valait pour dix pourcents du résultat final. Hors compétition cette année, ses choix étaient purement basés sur les prestations de la soirée, menant à plusieurs surprises et quelques bouleversements, face à des talents dont le parcours semblait tout tracé.

de videos

Malgré quelques décisions dramatiques de Mika, concernant certains des favoris du public, ce dernier a accueilli avec enthousiasme le retour du « meilleur coach ». Lui-même semblait ravi de retrouver le plateau de « The Voice » après plusieurs saisons d’absence, afin de se consacrer à la conception de son dernier album, « The Origin of Love », puis à sa tournée toujours en cours. Il n’a pas hésité à faire le show, tantôt en dansant avec Zazie, tantôt en s’extasiant sur le talent d’Aurélien, dont la prestation l’a bouleversé.