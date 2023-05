Elle dispense ses conseils de nutrition dans son mobil-home à Stavelot

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Mieux manger pour être mieux dans son assiette, c’est bien dans l’air du temps. Et de plus en plus de spécialistes de la nutrition distillent des conseils à cet égard. Mais ils ne doivent pas être légion à le faire dans un mobil-home, comme le fait Romy Demaret, à Baronheid, hameau de Hockai (Stavelot), dans le cadre de Nutrimy, son projet.

La Hockurlaine avait commencé à recevoir ceux qui venaient la consulter dans sa salle à manger, mais ce n’était pas vraiment de son goût. Entre autres parce qu’en même temps, il fallait garder un œil sur les enfants et qu’il n’était pas aisé de sortir du cadre familial, pour pénétrer dans le professionnel. D’où l’idée de convertir le vaste mobil-home familial en local dédié à temps partiel aux visites de clients. D’autant que pour Romy Demaret, la nutrithérapie est une activité accessoire. En effet, elle travaille aussi dans une banque, en tant qu’employée.