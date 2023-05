Le succès au rendez-vous de la 1ère édition printanière d’Oxfam Trailwalker : 880 participants récoltent 401.198 € de dons pour Oxfam Belgique

135 équipes ont relevé le défi de parcourir 100 kilomètres en moins de 30 heures (en progression par rapport aux 123 équipes en 2022) et 60 équipes ont pris part au parcours alternatif de 25 km en moins de 7 heures.

Les marcheurs et marcheuses ont connu des conditions météorologiques clémentes en ce mois de mai, avec des températures avoisinant les 17 degrés et un temps sec et ensoleillé.