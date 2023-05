Céline Dion: atteinte du syndrome de la personne raide, la chanteuse pourrait se faire soigner en France

En décembre dernier, Céline Dion révélait, dans une vidéo poignante, être atteinte maladie neurologique rare, appelée syndrome de la personne raide. Une annonce déchirante pour les fans de la chanteuse qui découvraient ainsi pourquoi elle n’avait plus fait de concerts depuis 2020, et ce, malgré la réouverture des salles après le covid. Loin de la scène, la chanteuse n’en a pas pour autant délaissé la musique, puisqu’elle a récemment signé plusieurs chansons sur la bande originale du film « Love Again », dans lequel elle joue également son propre rôle.

Alors qu’elle se fait soigner, la star ne peut toujours pas assurer ses shows habituels, à cause des symptômes de sa maladie, considérée comme auto-immune, notamment des spasmes musculaires douloureux et une raideur progressive. « J’ai parfois beaucoup de difficultés à marcher et je ne peux pas toujours utiliser mes cordes vocales pour chanter comme je le souhaiterais » expliquait-elle en janvier. Il se pourrait d’ailleurs qu’elle se relocalise bientôt en France, afin de se faire traiter au CHU de Montpellier, où un Institut Hospitalo-Universitaire (IHU) dédié aux maladies auto-immunes et aux immunothérapies innovantes sera bientôt inauguré, comme le révèle Midi Libre.