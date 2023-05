Procès des attentats à Bruxelles: des témoins de moralité d’El Haddad Asufi, El Makhoukhi et Bayingana Muhirwa prévus lundi

La cour d’assises de Bruxelles doit entendre lundi, au procès des attentats du 22 mars 2016, des témoins de moralité pour trois des accusés: Ali El Haddad Asufi, Bilal El Makhoukhi et Hervé Bayingana Muhirwa.

Il n’est cependant pas certain que les témoins convoqués se présenteront tous devant la cour. Tout comme Mohamed Abrini et Sofien Ayari, Bilal El Makhoukhi a fait savoir qu’il ne souhaitait pas que sa famille vienne au procès. Depuis mardi dernier, plusieurs témoins de moralité ont décliné l’invitation de la cour à venir évoquer la personnalité, le caractère et le parcours de vie de leur proche incarcéré. Ces témoignages sont pourtant essentiels, a rappelé la présidente de la cour, pour que le jury puisse comprendre qui est l’homme derrière l’accusé.