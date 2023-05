«The Voice»: Nikos Aliagas acclamé après un petit rap «légendaire» en grec! (vidéo)

Étape ultime avant le lancement des directs et de la demi-finale, les Super Cross Battles de « The Voice » avaient lieu ce samedi 20 mai. Les talents encore en lice ont tout donné afin de se qualifier pour la suite de l’aventure, et de représenter leur équipe la semaine prochaine. Marquée par des éliminations inattendues, la soirée a été largement influencée par la présence de Mika, de retour le temps d’une étape, afin de compléter les votes du public et d’influer sur la note finale, avec un poids de 10 %.

Du chamboulement a donc eu lieu dans les équipes, qui en sont ressorties déséquilibrées. La plus lésée des Super Cross Battles c’est Zazie, qui n’a pu qualifier qu’Aurélien pour la demi-finale. La coach a notamment dû dire adieu au duo Prichia et Méa, qui s’est incliné face à la jeune Kiona, et sa sublime reprise des « Yeux de la mama », de Kendji Girac. Même si leur réinterprétation des « Meilleurs ennemis du monde », de Pascal Obispo et Zazie n’a pas convaincu, le binôme n’a pas manqué d’humour avant de définitivement quitter la scène, en défiant Nikos Aliagas. Alors que l’animateur demandait un dernier air de beatbox à Prichia, cette dernière lui a proposé de l’accompagner en rappant. « Tu veux que je rappe ? Que en grec ! » lui a-t-il répondu, avant d’enchaîner quelques punchlines dans sa langue maternelle.