Lou Deprijck est en couple avec Vanessa, de 51 ans sa cadette, à Lessines: «On pense au mariage»

Vanessa : « Au début, nos liens étaient plus professionnels, on buvait des verres ensemble puis cela s’est enchaîné ».

Vanessa, sa petite amie de 26 ans, est la seule sosie féminine de Michaël Jackson en Belgique. - A.D.

51 ans vous séparent, vous êtes-vous posé la question de la différence d’âge ?

Lou : « Moi je me suis posé la question, elle pas, mais il y a la tendresse bordel ! Et puis dans le show-business, c’est plus accepté que dans d’autres milieux ».

Vanessa : « Au début, notre différence d’âge était difficilement acceptée par mon entourage mais finalement ils ont vu que j’étais heureuse, que Lou est quelqu’un de bien et ça n’a plus posé de souci ».

Lou, vous êtes souvent en Thaïlande, comment vous gérez la distance dans votre couple ?

Lou : « Ma maison de production est en Thaïlande, j’ai le tube « Pataya Pataya » que tout le monde connaît, à tel point qu’on me reconnait partout dans la rue quand je suis là-bas. Pour ce qui est de la distance, il faut s’y habituer dans la relation. »

Vanessa : « C’était un peu bizarre au début, j’avais du mal mais avec le temps, on s’habitude »

Lou, qu’est-ce qui vous plaît le plus chez Vanessa ?

« C’est une emmerdeuse intelligente (sic), elle est jolie et tellement positive, c’est enthousiasmant ! C’est important de s’entourer de gens positifs, il y a tellement de personnes grincheuses dans cette époque que je n’aime pas tellement. Mais à vrai dire les sentiments, c’est quelque chose qu’on ne gère pas trop, ce sont des pulsions incontrôlables »

Et vous Vanessa, qu’est-ce qui vous a le plus plu chez Lou ?

« La première chose, c’est le feeling que nous avons eu dès le début, et puis sa gentillesse, le grand cœur qu’il a. Il aide les gens autour de lui, c’est vraiment quelqu’un de très bien »

Vanessa, vous écoutiez les chansons de Lou avant votre relation ?

« Un jour, j’ai vu une photo de Lou et j’ai demandé à mes parents qui il était. Ils m’ont alors raconté son histoire et je me suis mise à écouter ses titres et j’ai trouvé ça vraiment très bien. C’est un style qui me rappelle l’Amérique du Sud ».

Lou, ça vous fait quelque chose d’être avec un sosie de Michaël Jackson ?

« J’ai l’impression de rajeunir ! Elle me donne un coup de jeune par son côté battante »

Est-ce qu’une collaboration sur scène est imaginable entre vous ?

Lou : « C’est le but, elle va déjà faire partie des prochains clips vidéos que je vais tourner et ensuite je serai présent sur son show ».

Cela fait maintenant un an que vous êtes ensemble, vous avez des projets ?

Vanessa : « Pas d’enfant, mais le mariage c’est possible »