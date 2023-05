Challenge La Meuse: de nouveaux noms en tête au jogging de Mainaihant chez les messieurs

Du côté féminin, Sonja Vernikov a une nouvelle fois éclaboussé la course de son talent en prenant la première place féminine et la 6e place du jogging. Elle s’impose devant Anne Hansez, qui a récemment participé au marathon de Rotterdam. Aline Pesser vient échouer à quelques longueurs de la seconde place. Ces 3 noms ont déjà fait parler d’eux dans le monde de la course à pied et ils s’étaient donnés rendez-vous vendredi.