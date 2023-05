Playoffs 1: l’Union revient à hauteur de l’Antwerp après son partage à Genk

Le début de la seconde période n’a pas été aussi fougueux que celui de la première. C’était prévisible et pour provoquer l’étincelle Vrancken a sorti Sor et Arokodare pour El Khannouss et Samatta (67e). Geraerts a également tenté une manoeuvre en substituant Yorbe Vertessen et Cameron Puertas à Adingra et Lazare Amani (73e). Ces changements n’ont pas changé grand-chose: si l’intensité était toujours bien présente, il n’y a pas eu d’amélioration au niveau du jeu.